ATV Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE 30 Haziran! Konya'daki çifte cinayette yasak aşk şüphesi! Büşra Büyükşen...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (30 Haziran 2021) neler yaşanıyor? 13 sezondur izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finaline doğru yaklaşırken canlı yayında gelen peş peşe son dakika gelişmeleri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Konya'daki çifte cinayette Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? Gelinlerinin yasak aşkı yüzünden mi öldürüldüler? Büşra Büyükşen'in ifadeleri Betül - Uğur Büyükşen, Yılmaz ve Mehmet Ali üzerinde şüpheleri yoğunlaştırıyor. Kafa karıştıran swap izleri ve ifadelerin ardından neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında.

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (30 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Konya'daki çifte cinayet! Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil kim?

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