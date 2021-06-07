ATV canlı izle son dakika! Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE 7 Haziran YOUTUBE linki! Kayseri Emniyeti'nde hareketli saatler!

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (7 Haziran 2021) neler yaşanıyor? Kayseri Emniyeti'nde hareketli saatler! Akılalmaz olaylar, inanılmaz iddialar, dayı yeğen emniyette! Kayıp Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ten sıcak gelişmeler! Bir mektupla kayboldu dakikalar içinde bulundu. Bir annenin dinen gözyaşları... 21 yaşındaki Gamze Dünki Atv Müge Anlı canlı yayınında...

Kayseri Emniyeti'nde hareketli saatler! Akılalmaz olaylar, inanılmaz iddialar, dayı yeğen emniyette! Kayıp Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ten sıcak gelişmeler!

3 şüpheli evlerinden alındı! Kayıp çiftin iki oğlu ellerindeki ses kayıtlarını emniyete iletti. İncelenen ses kayıtlarının ardından Yusuf Turhan, eşi ve oğlu evlerinden alındı.