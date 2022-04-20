Ataşehir'de taksici dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Ninjayım" diyerek saldırdı

Ataşehir'de Fas uyruklu Fransa vatandaşı kadın turistin taksici tarafından darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay dün saat 14.00 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki kadın turist Kawtar Hadir, Avrupa yakasında bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı. Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Kawtar Hadir, taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına gelerek tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda itişmeye dönüştü. Taksi şoförü, kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından yere fırlattı. Bu sırada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu.

Kadın yolcu taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu yere düştü. Kadın yolcunun darp edildiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

TURİSTİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hadır, taksi şoförü Ercan Yaman'ın kendisini dolandırmak istediğini söyleyerek, "Gitmek istediğim adresi gösterdiğim halde sürekli sokak aralarında dönüp, dolaşmaya başladı. Köprüden geçtiğimizi, 107 TL fazladan ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Beni yine aynı bölgede dolaştırmaya devam etti. Şüphelendim ve navigasyonumu açıp kontrol ettim. Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim. İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi" dedi.

Taksiciye tekrar durmasını söylediğinde bu kez de 70 TL istediğini anlatan Hadır, "Ödeme yapmam için ısrar edince polisi arayacağımı söyledim, kabul etmedi. Araç durunca inmek istedim, şoför yanıma gelerek bana yumruk attı, yere savurdu. Bana şiddet uyguladı. Aracın gitmesini engellemek için aracın önüne kendimi attım" diye konuştu.

TAKSİCİ KENDİNİ SAVUNDU: NİNJAYIM DEDİ

Olayda mağdur olduğunu belirten taksi sürücüsü Ercan Yılmaz, "Tartışma yaşadığım yolcu, 'Ninjayım' deyip parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı" dedi.

"HEM TÜNELDEN GİTMEK İSTEDİ HEM DE ÜCRETİNİ VERMEK İSTEMEDİ"

Yaşanan olayda darp edildiğini belirten taksi sürücüsü Ercan Yılmaz, "Ataşehir'de aldığım yolcu Avrupa Yakası'na geçeceğini söyledi. Bana gideceği konumu gösterdiğinde Avrasya tüneli üzerinden 26 dakika 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden ise 59 dakika gösteriyordu. Kendisine Avrasya tüneli üzerinden gidersek tünel ücreti almam gerektiğini belirttim. Kabul etmedi. Ben de köprü yoluna doğru yöneldim. Köprüye giriş yapacağımız esnada tartışma çıktı. Avrasya tünelinden götürmemi söyledi. Hem tünelden gitmek istedi hem de tünel ücretini vermeyeceğini belirtti. Kadın yolcu turist olduğu için çeviri yaparak anlaşıyorduk. Tartışma büyüyünce yolcu araçtan inmek istedi. Bende aracı sağa çektim. Ataşehir'den köprü yoluna kadar olan yol ücretini talep ettim. Araçtan inen kadın, 'Ben ninjayım diyerek parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı'. Sorgusuz sualsiz saldırdı. Beni darp etti. Dark raporumu da gidip aldım. Ben kaçtıkça o üzerime atlamaya başladı. Kendimi savunabilmek amacıyla ben de karşılık vermek zorunda kaldım. Belediye ise benim henüz suçlu bulunmadığım bir konu sonrası aracımı bağlayıp ruhsatını iptal ediyor. Sonuç olarak ben buradan ekmek kazanıyorum. Konu henüz yargılama sürecinde. Benim şoför kartım iptal edildi" diye konuştu.