Ataşehir'de motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 17:37
Ataşehir D-100 Karayolu'nda bir sürücü motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Uzun süre tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
