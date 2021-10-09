İstanbul Ataşehir’de İETT eğitim aracı okul dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı. Küçük çocuğun ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken otobüs sürücüsü, "Anne şefkati ile araba kullanıyoruz biz" demesi dikkat çekti. Kaza nedeniyle bölgede uzun trafik kuyrukları oluşurken, vatandaşlar yoldan kaldırılmayan İETT otobüsüne isyan etti. İETT yetkilileri basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterirken 11 yaşındaki A.Ç’ye çarpan kadın sürücü A.K.’nin “ Anne şefkatiyle araba kullanıyoruz biz” demesi dikkat çekti.