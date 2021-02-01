ATAK helikopteri Kars Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağını selamladı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı ATAK helikopterlerinin, Kars Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağını selamladıkları görüntüleri paylaştı. Paylaşımda "Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım." dizelerine yer verildi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı ATAK helikopterlerinin, Kars Kalesi'nde dalgalanan Türk bayrağını selamladıkları görüntüleri paylaştı. Paylaşımda "Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım." dizelerine yer verildi.