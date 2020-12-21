Asrın Güreşçisi Hamza Yerlikaya bu kez CHP'li Engin Özkoç'u tuş etti: Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç...

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, kendisini CHP, FETÖ ve PKK yandaşı Cumhuriyet gazetesinin "sahte diplomalı" iftirasıyla itham eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi. Asrın Güreşçisi Yerlikaya CHP'li Özkoç'a, "İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin" diye sordu.

Asrın Güreşçisi lakaplı eski milli güreşçimiz Hamza Yerlikaya, kendisine iftira attığı ortaya çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a çok sert ifadelerle yüklendi.

"TASMASI KİMİN ELİNDE OLMAYAN ENGİN ÖZKOÇ..."

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadelerle yüklendi;

"Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç! Şimdi iyi dinle. Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsn milletvekilliğinden istifa edecekmisin? Hodri meydan"

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bugün öğlen vakitlerinde sosyal medya hesabından Hamza Yerlikaya'nın fotoğrafını paylaşarak, "Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor..." iftirasında bulunmuştu.