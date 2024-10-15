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Aşkale’de yolcu minibüsü tıra çarptı: 4 yaralı
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Aşkale’de yolcu minibüsü tıra çarptı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 20:46 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 20:46

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza yapan ve yolu kapatan tıra yolcu minibüsünün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşkale Çimento fabrikası mevkiinde saat 18.00 sıralarında, Gürcistan uyruklu sürücünün kullandığı RT 116 T yabancı plakalı tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Havanın kararmasının yanı sıra yolda hiçbir önlem almayan sürücü kazaya sebebiyet verdi. Bu sırada Aşkale'den Bayburt güzergahına seyir halindeki yolcu midibüsü yolu trafiğe kapatan tırı son anda fark edince duramayarak çekiciye çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen ilçe trafik ekipleri yol güvenliğini aldı, ilçe sağlık ekip yaralılara olay yerinde müdahale ederek hastaneye sevkini sağladı. Bir süre trafiğe kapalı olan yol tek taraflı sağlandı.

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