Haberler Video Haber Videoları '<a href="/index/asi?type=2" class="">Aşı</a>sızların <a href="/index/pandemi?type=2" class="">Pandemi</a>si' Sağlık Bakanı Dr. <a href="/index/fahrettin-koca?type=2" class="">Fahrettin Koca</a>'dan aşı açıklaması

'Aşısızların Pandemisi' Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması

'Aşısızların Pandemisi' Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
27.07.2021 15:35
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim." dedi. Bakan Koca, aşılamadaki son duruma ilişkin bir paylaşımda daha bulundu. Koca, paylaşımında "AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi." ifadelerine yer verdi.


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