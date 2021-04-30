Aşı tedariğinde son durum ne? Bakan Koca açıkladı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da koronavirüs değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

AŞI TEDARİĞİNDE SON DURUM



Sinovac aşısını yapılan sözleşmeyle, erken dönemde nisan ayı sonu itibarıyla sözleşme gereği 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Ama özellikle üretilen ülke kendi vatandaşları için kullanmak istediğinden, sözleşme gereği bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerle sevkiyatın da önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini buradan söylemek istiyorum. Nisan ayında bu anlamda bir sevkiyatın olmadığını ama mayıs ayında tedarikle ilgili olumlu gelişmelerle birlikte sevk durumunun başlayacağını 1 hafta-10 gün içerisinde bunu da netleştirip kamuoyuna bu bilgiyi vermiş oluruz. Toplam Biontech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var şu an, kullanılmak üzere, hazırda. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız hazırda var. Ayrıca dün Uğur Hoca ile tekrar görüştüğümde, mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşının geleceğini, haziran için de 30 milyon doz aşı için sorun olmadığını, bu miktarda Uğur Hoca artırma için gayret içerisinde. Biontech için de 30 milyon dozluk bir anlaşmaydı, yeni dönemde bu 30 milyon doz anlaşmayı 90 milyon doza çıkarmış oluyoruz. Yaz dönemi itibarıyla 90 milyon dozun yazdan önce gelmesi için gayret içinde. Ayrıca, Sputnik aşısı mayıs ayı ve devamında 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşıyla birlikte haziranla birlikte daha yoğun aşının geleceğini ve haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız.