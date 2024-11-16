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Asansörde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
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Asansörde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 23:33 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 23:33

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında arızalanan asansörde mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından 20 dakika süren çalışma ile kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Tuşba ilçesinin Şemsibey Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. 2'si çocuk 4 kişi, apartmanın zemin katında arızalanan asansörde mahsur kaldı. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, apartmanın zemin katında asansörde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kabinin kapısı açılarak mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. İtfaiyenin su verdiği 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlenirken, yakınları itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

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