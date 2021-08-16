Haberler Haber Videoları Asansörde kızının başını aynaya vurmuştu! O baba hakkında yeni gelişme

Asansörde kızının başını aynaya vurmuştu! O baba hakkında yeni gelişme

Asansörde kızının başını aynaya vurmuştu! O baba hakkında yeni gelişme
16.08.2021 13:41
Ana Sayfa 00:35
Hande Erçel’in mini şortlu...
Ana Sayfa 05:59
Fatih Terim'den Marcao ve...
Ana Sayfa 00:43
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim...
Ana Sayfa 00:32
24 saatte Metina’da 8 terörist...
Ana Sayfa 02:00
Hafriyat kamyonundan son anda...
Ana Sayfa 00:44
Trabzonspor, Malatya’da farka...
Ana Sayfa 01:27
Afganistan’dan gelen...
Ana Sayfa 00:35
4 PKK’lı terörist hava...
Ana Sayfa 02:05
Kabil’den Türk vatandaşlarını...
Ana Sayfa 02:34
Çukurova'nın Züleyha'sı...
Ana Sayfa 02:14
Bahçeli'den dikkat çeken...
Ana Sayfa 02:40
Demet Özdemir çiçekli bikinisi...

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin asansöründe kızına tokat atarak başını aynaya çarpan Suriye uyruklu 45 yaşındaki M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.


Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı.

Kızına şiddet uygulayan baba dün gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.

Olayla ile ilgili M.A isimli kişi hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

Haber Videoları
SON DAKİKA