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Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti
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Asansör kabini ile duvar arasında sıkışan bir kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 01:04 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 01:36

Silivri’de yakınlarıyla birlikte 5'inci kattaki evlerine çıkan Rahmi Yiğit(72), asansörden inmek üzereyken, asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, salı günü Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 5'inci kattaki evine çıkmak için asansöre binen Rahmi Yiğit, inmek üzereyken asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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