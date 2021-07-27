Arzu Sabancı'dan mülteci düşmanlığını körükleyen sözler

CHP'nin ve İP'in körüklediği mülteci düşmanlığına yerli burjuva da katıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere karşı provokatif bir söylemde bulundu.

Son zamanlarda muhalefet ve yandaşı bazı medya kuruluşları mülteciler üzerinden siyaseti kaşımaya ve vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle bombalardan kaçan yaklaşık 5 milyon mülteci Türkiye'ye sığındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hepsini geri göndereceğiz" sözleriyle başlayan ırkçı yangın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere ekmek yardımını kesip suyu da 10 kat fiyatla satacağını açıklamasıyla körüklendi.





MAZLUMLARA KUCAK AÇMAYA "SESSİZ İŞGAL" DEDİ

Suriyelilere yönelik bir açıklama da Arzu Sabancı'dan geldi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Arzu Sabancı, Suriyelilerin Türkiye'de bulunmasını 'sessiz işgal' olarak tanımladı.





"BAYRAMLAŞMAYA ÜLKESİNE GİDENİN..."

Sabancı, paylaşımına, "Bayramlaşmaya ülkesine gidenin can güvenliği var demektir. O zaman orada kalmalı." notunu da düştü.







TANJU ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıkladı.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili basın açıklaması yaptı. Daha önce yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımları kesen ve işyeri açma ruhsatı vermeyen Özcan, Ağustos ayında yapılacak belediye meclis toplantısında yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını gündeme getireceğini söyledi.



"BAŞIMIZA BELA OLACAKLAR"

Suriye'de halkına baskı uygulayan Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecileri birçok kez hedef alan Kılıçdaroğlu "Suriyeliler başımıza bela olacak" demişti.