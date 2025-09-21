PODCAST CANLI YAYIN

Artvin'deki selde tarihi köprü yıkıldı! O anlar kamerada

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden olurken, Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
