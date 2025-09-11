PODCAST
Artvin'de yangın paniği: 2 katlı 4 ev küle döndü
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 20:39
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı 4 ev tamamen yanarak küle döndü. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
CANLI YAYIN