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Artvin'de kara saplanan köy servisindeki yolcular kurtarıldı
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Artvin'de kara saplanan köy servisindeki yolcular kurtarıldı

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 01:28

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan köy servisi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Araçta bulunan 2'si hasta 8 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi.

KÖY SERVİSİ KARA SAPLANDI
Eskikale köyüne doğru hareket eden Şerafettin Durmuş yönetimindeki köy servisi, yolun karla kaplanması nedeniyle ilerleyemedi. İçerisinde 2 hasta yolcu bulunan araçta toplam 8 kişi mahsur kaldı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Durmuş'un yardım çağrısı üzerine bölgeye Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazili araçlarla yapılan kurtarma operasyonu sonucunda yolcular güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı. Hastalar Mehmet Güner ve Süleyman Çelik, başka bir araçla köylerine götürüldü.

YETKİLİLERDEN UYARI
Yetkililer, yoğun kar yağışının bölgedeki hayatı olumsuz etkilediğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

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