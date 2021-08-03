Haberler Haber Videoları Artvin Yusufeli'nde yangın! 10 ev küle döndü! Yusufeli'den endişelendiren orman ayrıntısı |Video haber son dakika

Artvin Yusufeli'nde yangın! 10 ev küle döndü! Yusufeli'den endişelendiren orman ayrıntısı |Video haber son dakika

Artvin Yusufeli'nde yangın! 10 ev küle döndü! Yusufeli'den endişelendiren orman ayrıntısı |Video haber son dakika
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde, bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki 10 evi kül etti. Yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor. İşte ilk görüntüler...


Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde, bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalledeki ahşap evleri sardı. Yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi.

Yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

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