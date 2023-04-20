RAMAZAN İMSAKİYE
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Artvin Yusufeli Barajı'ndan yeni görüntü: Su yüksekliği 112 metreyi aştı | Video

Artvin Yusufeli Barajı'ndan yeni görüntü: Su yüksekliği 112 metreyi aştı | Video
20.04.2023 16:24

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Artvin'de Yusufeli Barajı'nda, 247,57 milyon metreküp su depolandı, su yüksekliği 112,20 metreye ulaştı. Suya gömülen eski ilçe ile yeni yerleşim yerleri aynı karede dron ile görüntülendi.

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Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin yüksekliği 112 metre oldu.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 264, 44 milyon metreküpe, su seviyesi 615,70 kotuna, su yüksekliği de 112.20 metreye ulaştı.
Su tutma işleminde 5. ayın bitmek üzere olduğu baraj nedeniyle karayolları başta olmak üzere köyler ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yusufeli Barajının Temmuz ayında elektrik üretimine başlaması planlanıyor.

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