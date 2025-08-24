Artvin off-road yarışlarında kaza anları kamerada

OFF-ROAD YARIŞLARINDA NEFES KESEN ANLAR

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 51'incisi düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali heyecan dolu anlara sahne oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen off-road yarışları, izleyenlere adeta nefes kesen bir mücadele sundu.

ZORLU PARKUR, TEHLİKELİ VİRAJLAR

Arhavi Off-Road Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen yarışlarda pilotlar, çamurlu ve engebeli parkurda etapları geçebilmek için yoğun çaba gösterdi. Mücadelenin en heyecanlı anlarında iki araç, virajı alamayarak takla attı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, araçların devrilme anları hem çevredeki kameralar hem de araç içi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

PİLOTLARIN SOĞUKKANLILIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Devrilen araçların sürücüleri yaşananlara rağmen soğukkanlı tavırlarını korurken, izleyiciler büyük bir korku yaşadı. Yarış, kazalara rağmen kaldığı yerden devam etti.