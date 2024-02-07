Artvin - Ardanuç karayolunda heyelan! O anlar kamerada!

Artvin'de şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenen Borçka ilçesinde heyelan hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 4 bina toprak kayması nedeniyle zarar gördü. Heyelan hasar verdiği 7 katlı bir bina risk oluştururken, vatandaşlar camlarından uzattıkları hortumla evlerinin duvarlarını yıkayarak temizlemeye çalıştı. Aynı mahalledeki 7 haneli 2 bina da toprak kayması sonrasında boşaltılırken, binanın arka kısmından giren yağmur suyu ve balçık evlerin içerisine doldu. İçerisine bulunan kişilerin tahliye edilmesinin ardından bina cephesinde yağmur suyu ve balçığı boşaltmak amaçlı Borçka Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından delikler açıldı. Evlerin içerisine giren su ve balçık bu delikler sayesinde tahliye edilirken bina çevresinde güvenlik önlemi alınarak vatandaşların evlerine girmelerine izin verilmedi. Aynı bölgede bulunan 1 binanın ahır kısmı koparak kayarken, boşaltılan 7 haneli 2 binanın arkasında bulunan alanda duran ve kaymaya devam eden kaya parçaları vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açtı.

Hasar tespit çalışmaları için düğmeye basıldığını ifade eden Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Aşırı yağıştan dolayı burası eğimli bir bölge bu eğimli bölgeden dolayı toprak kaymaları, kayan yerler belirli yerleri doldurarak su birikintilerini göletler oluşturdu. DSİ gelip burada deşarj çalışması ya da buraya uygun ne gerekiyorsa onu yapması gerekiyor. Biz de buradayız. Sabaha kadar sahadaydık ve vatandaşın yardımına koştuk. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ama maddi hasar yüksek düzeyde. Hasar tespit çalışmaları kısmen başladı. Ben sabahtan beri sahadayım gerekli fotoğrafları alıyorum. Gerekli raporlarımızı tutuyoruz. Dün de akşam üzeri ilgili fen işleri ve imar işlerindeki mühendis arkadaşlarımızı sahaya sürdük. Onlarda gerekli tedbirleri ve raporları aldılar ama bugün gün ışığıyla beraber sahada çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



"Tahliye edilip kamulaştırılması da gerekebilir"

4 binada hasar meydana gelen Gündoğdu Mahallesi'nde hasar gören binaların kamulaştırabileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Orhan, "Gündoğdu Mahallesi aynı zamanda kaygan zeminin en çok olduğu bölgedir. O bölgede şu anda iki ev sıkıntılı durumda tabi bunu yine bilimsel verilere dayandırmamız gerekiyor. Bu bilimsel verilere göre oraların boşaltılıp ya da tahliye edilip kamulaştırılması da gerekebilir. Oraya köklü bir çözüm lazım" ifadelerini kullandı.



"Gece evlerde bulunanlara taş atarak uyandırdık"

Gündoğdu mahallesinde yer alan riskli yapıların hemen yan kısmında ikamet eden Doğuş Ataman, yağmurun ardından heyelan seslerini duyarak evden çıktıklarını ve riskli yapılardaki vatandaşları camlarına taş atarak uyandırdıklarını kaydederek, "İki gün önce gece başlayan yağmur, gün boyunca devam etti. Akşam saatlerinde toprak kayması gerçekleşti. Sesleri duyduk çıktık dışarı, toprak kayması meydana geldi. Üst tarafta ahır vardı, yıkılarak evin arkasında kaldı. Halen daha tehlike devam ediyor. Heyelan sonrası gece evlerde bulunanlara taş attık uyandırdık. Şuan evler boş, kimse kalmadı" şeklinde konuştu.



"Tedbirden evde yaşayan kiracıları çıkarttık"

Gündoğdu mahallesinde boşaltılan binalarda yaşayan Uğur Navdar ise, "Bina bizimdi, yukardan bir heyelan geldi. Yol kapandı yolun suyu bu sefer aşağı doğru akmaya başladı. Tedbirden evde yaşayan kiracıları çıkarttık. Geceden beri buralarda uğraşıyoruz. Evin içerisine su girdi. Şuanda durum bu" diye konuştu.