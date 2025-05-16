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Arsuz’da üç kadına cinsel saldırı! Tacizci tutuklandı!
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Arsuz'da üç kadına cinsel saldırı! Tacizci tutuklandı!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 23:13:42

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletinin plakasını bantlayarak üç kadına cinsel saldırıda bulunan E.S., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletinin plakasını bantlayarak 3 kadına cinsel saldırıda bulunan E.S., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç, Konarlı ve Şarkonak mahallelerinde meydana geldi. Kimliğini gizlemek için kask takan ve motosikletinin plakasını bantlayan şahıs, üç kadına cinsel saldırıda bulundu. Şikayetler üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, saldırganın E.S. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan E.S., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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