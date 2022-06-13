Haberler Haber Videoları Arnavutköy'de karı koca tartışmasına aileler de dahil oldu! Tekme yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti

Arnavutköy'de karı koca tartışmasına aileler de dahil oldu! Tekme yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti

Arnavutköy'de karı koca tartışmasına aileler de dahil oldu! Tekme yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etti
13.06.2022 14:39

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İstanbul Arnavutköy'de karı koca arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı. Tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldıran taraflara, polis müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan çift arasında tartışma çıktı.

Her iki tarafın ailesi de dahil olunca tartışma kavgada dönüştü.

Tekme, yumruk ve sopalarla saldıran taraflara, polis müdahale etti.

Polisin kavgayı ayırmakta zorluk çektiği gözlendi. Kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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