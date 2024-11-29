Arnavutköy’de iş adamına kabus yaşatan çete: El bombası ve tehditlerle şantaj kamerada

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 18:33

Arnavutköy'de bir çete, iş sahibinden zorla haraç almaya çalıştı. Haraç vermeyi reddeden iş sahibi tehditlere maruz kaldı. Çete, iş adamı K.B.'den, işten çıkarılan bir çalışanı bahane ederek 10 milyon TL talep etti. İş adamının talebi reddetmesi üzerine iş yeri defalarca kurşunlandı. Tehditlerin şiddeti artarken, çete üyeleri son olarak iş yerine el bombası atarak bölgeden kaçtı.



Saldırıların ardından iş adamını yabancı numaralar üzerinden arayan çete, "Bir sonraki saldırı evine olacak" diyerek tehditlerini sürdürdü. Evine ait fotoğraflar gönderilen Bayrak, ailesinin can güvenliği için endişeli olduğunu ifade etti.



Olaylar hakkında konuşan Bayrak, "İlk önce iş yerim kurşunlandı, ardından bomba atıldı. Çete, evimin fotoğrafını çekip bana gönderdi. Ailemin ve benim can güvenliğimiz tehdit altında" dedi. Çete tarafından başka işletmelerin de benzer şekilde tehdit edildiğini belirten Bayrak, yasal yollardan hakkını aradığını söyledi.



İşletme avukatı Ali Ercan Kalay, saldırılar sonucu iş yerinde 5 milyon TL'lik maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Çeteye ilişkin yürütülen operasyonlarda dört kişinin yakalandığını, diğer şüphelilerin bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Polis ekipleri, iş adamının hem iş yeri hem de evinde güvenlik önlemlerini artırırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.