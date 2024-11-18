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Arnavutköy'de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu
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Arnavutköy'de bir okul kurşun yağmuruna tutuldu

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 19:08

Arnavutköy’de bulunan bir özel okul kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kurşunlanmanın hemen ardından okul sahibine, “Kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin” yazılı mesaj geldiği öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bulunan bir özel okul dün sabah saat 09.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kurşunlar okulun çevresindeki bir araziden pencereye doğru sıkıldı. Kurşunların isabet ettiği cam kırılırken, sınıf içerisindeki tavana ve akıllı tahtaya da kursun isabet ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayı yapan saldırgan veya saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği esnada okulda öğrencinin olmaması ve eğitimin başlamamış olması olası bir faciayı önledi.
Korku dolu mesajlar okul sahibinin telefonuna atıldı
Polis ekipleri okul sahibi S.T. ile yaptığı görüşmeler neticesinde, okul sahibinin telefonuna olayın gerçekleştiği gün, gece saatlerinde fransaya ait bir cep telefonu numarasından "Bu daha bir başlangıç arkası gelecek kirve " ve "Benim kardeşimi işten çıkarmanın bedelini ödeyeceksin" yazılı mesajlar geldiğini öğrendi.
Okul ile ilçe Emniyet Binası aynı cadde üzerinde
Öte yandan okulun Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile aynı cadde olan Egemen Caddesi üzerinde olması da dikkatleri çekti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

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