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Arnautköy'de İSKİ’ye ait şantiye alanında iskele devrildi: 3 işçi ağır yaralandı

Arnautköy'de İSKİ’ye ait şantiye alanında iskele devrildi: 3 işçi ağır yaralandı
17.07.2021 12:23
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Son dakika haberine göre Arnavutköy’de İSKİ’ye ait şantiye alanında bulunan çalışma iskelesi devrildi. Devrilen iskelenin altında kalan 2’si kardeş 3 işçi itfaiyenin çalışmalar sonucunda kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olay, bugün saat 10.30 sularında Arnavutköy Terkos İSKİ Osmangazi Şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre şantiye alanına kurulan iskeleler devrildi. Devrilen iskelelerin altında kalan 2'si kardeş 3 işçi ağır şekilde yaralandı. Yaralı Sami Göktepe, Fırat Göktepe ve Yavuz Şahin itfaiyenin çalışmaları sonucunda kurtarılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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