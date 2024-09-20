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Arkadaşını bıçakla öldürdü
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Arkadaşını bıçakla öldürdü

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 16:17 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 16:17

Esenler’de Suriyeli İbrahim Alobeid (52) evde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde Alobeid'in kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, Fatih Mahallesi Osmangazi Caddesinde 4 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde meydana geldi. Suriyeli İbrahim Alobeid (52) yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan arkadaşı ile evinde oturuyordu. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma sırasında kaçak göçmen arkadaşı Alobeid'i bıçakla saldırdı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Alobeid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TACİZ İDDİASI

Şüpheli ilk ifadesinde İbrahim Alobeid'in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu bu yüzden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Esnaf Erol Koç'' Sabah dükkanımızı açtığımızda ambulans ve ekip otosu vardı. Birisinin öldüğünü ve olay yerinin incelendiğini öğrendik. Biraz önce de cenazeyi götürdüler'' diye konuştu.

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