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Arjantin'de konuşma yapan belediye başkanının üzerine köpek işedi! İşte o anlar

Arjantin'de konuşma yapan belediye başkanının üzerine köpek işedi! İşte o anlar
28.06.2021 00:40
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Son dakika haberleri... Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Maimara’nın Belediye Başkanı Susana Prieto’nun bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında üzerine yoldan geçen bir köpek işedi. Etkinliği izleyen bazı seyirciler ise alaycı bir şekilde “O hayvanı kim eğitti?” ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri... Arjantin'in Jujuy eyaletine bağlı Maimara'nın Belediye Başkanı Susana Prieto'nun bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında üzerine yoldan geçen bir köpek işedi. Etkinliği izleyen bazı seyirciler ise alaycı bir şekilde "O hayvanı kim eğitti?" ifadelerini kullandı.
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