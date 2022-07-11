Arjantin'de feci kaza! Tiyatro sırası bekleyenlerin arasına araba daldı | İŞTE O ANLAR

Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına araba daldı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Arabanın tiyatro sırası bekleyenlere çarpması kameralara yansıdı.
Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına araba daldı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Arabanın tiyatro sırası bekleyenlere çarpması kameralara yansıdı.
Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına araba daldı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Arabanın tiyatro sırası bekleyenlere çarpması kameralara yansıdı.