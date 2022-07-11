Haberler Haber Videoları Arjantin'de feci kaza! Tiyatro sırası bekleyenlerin arasına araba daldı | İŞTE O ANLAR

Arjantin'de feci kaza! Tiyatro sırası bekleyenlerin arasına araba daldı | İŞTE O ANLAR

Arjantin'de feci kaza! Tiyatro sırası bekleyenlerin arasına araba daldı | İŞTE O ANLAR
11.07.2022 21:48

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Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına araba daldı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Arabanın tiyatro sırası bekleyenlere çarpması kameralara yansıdı.

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Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına araba daldı. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Arabanın tiyatro sırası bekleyenlere çarpması kameralara yansıdı.

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