Arjantin-Uruguay maçında Fernando Muslera'dan akılalmaz hata! Messi şut bile atmadan gol attı

Arjantin ile Uruguay, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. El Monumental'de oynanan maçı Arjantin 3-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Ev sahibinin gollerini 38. dakikada Lionel Messi, 44. dakikada Rodrigo de Paul ve 62. dakikada Lautero Martinez kaydetti.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, maçın tamamında forma giydi.



Bu sonucun ardından Arjantin 10 maç sonunda puanını 22'ye çıkardı ve lider Brezilya'yı takibini sürdürdü. 11. maçını tamamlayan Uruguay ise 16 puanla 4. sırada kaldı.

MESSI'NİN 'ŞANS' GOLÜNDE MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA

Arjantin'de Messi'nin attığı ilk golde Fernando Muslera inanılmaz bir hata yaptı. Sol çaprazdan topu alan Messi, ceza alanına hareketlenen sol ayağının dışıyla Nicolas Gonzalez'e orta açtı. Gonzalez topa hamle yaptı ancak dokunamadı. Topun düştüğü noktaya çıkan Muslera, rakibinin dokunamadığı top önünde sekince müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Meşin yuvarlak seke seke Uruguay ağlarıyla buluştu.

MUSLERA'NIN 'HATALAR' SEZONU

Geçen sezonun sonunda Galatasaray ile sözleşme yenileyen 35 yaşındaki Muslera, yeni sezona beklenen başlangıcı yapamadı. Galatasaray'ın Avrupa'da ve ligde çıktığı maçlarda hatalı goller yiyen, verdiği hatalı paslarla gole sebebiyet veen Uruguaylı kaleci, hatalar zincirine Arjantin maçını da eklemiş oldu.

MESSI BİR İLKİ BAŞARDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, Uruguay'a gol atan Lionel Messi, milli takımla 80 gole ulaşarak bunu başaran ilk Güney Amerikalı futbolcu oldu. 112 golü bulunan Cristiano Ronaldo, tarihin en çok milli takım golü atan erkek futbolcusu konumunda bulunuyor.