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Araç kiralama şirketinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Araç kiralama şirketinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 20:04

Kayseri'de, Suriye uyruklu iki grup arasında araç kiralama şirketinde çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mürit Ali Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında, araç kiralama şirketinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.E., Hüseyin E. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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