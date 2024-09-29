SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Araç dereye düştü: 2 yaralı
Haberler Haber Videoları

Araç dereye düştü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 19:38 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 19:38

Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracının dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de bir ATV kaza sonucu dereye düştü. Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 71 ADT 065 plakalı ATV aracı, yaklaşık 5 metre yükseklikten Çoruhözü Deresi'ne düştü. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Kuyuya düşen inek 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
29.09.2024Pazar
Denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
29.09.2024Pazar
Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
29.09.2024Pazar
Teğmen kazada hayatını kaybetti
29.09.2024Pazar
Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor
29.09.2024Pazar
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de verdiği cevapla Oktay Kaynarca’yı güldürdü! 04:30
Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar!
28.09.2024Cumartesi
Nasrallah’a İran uyarısı: Aileni topla vasiyetini yaz 00:58
Nasrallah'a İran uyarısı
28.09.2024Cumartesi
Yakın arkadaşı günler önce Nasrallah’ı uyardı: İran seni sattı 10:49
Yakın arkadaşı günler önce Nasrallah'ı uyardı: İran seni sattı
28.09.2024Cumartesi
Ünlü salça firması üretimini durdurdu 00:56
Ünlü salça firması üretimini durdurdu
28.09.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA