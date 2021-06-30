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Antalya'da orman yangını çıktı: Karayolu ulaşıma kapatıldı!

Antalya'da orman yangını çıktı: Karayolu ulaşıma kapatıldı!
30.06.2021 15:39
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Son dakika haberi... Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.


Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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