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Antalya'da marketten iç çamaşırı çalan şüpheli kasiyeri bıçakla tehdit etti

Antalya'da marketten iç çamaşırı çalan şüpheli kasiyeri bıçakla tehdit etti
09.05.2022 16:59

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İçişleri'nden "göçmen" uyarısı

Antalya'da alışveriş için girdiği zincir marketin şubesinden iç çamaşırı çaldığı iddia edilen E.B. (28), kendisini fark eden kasiyeri bıçakla tehdit etti. E.B., polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2331 Sokak'ta meydana geldi. Markete giren E.B., alışveriş sırasında stanttan aldığı bir iç çamaşırını çantasına koyduktan sonra kasaya yöneldi.

Aldığı ürünlerin ücretini ödeyen kadının hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıkmak üzereyken üzerini ve çantasını aradı. Çantadan iç çamaşırı çıkması üzerine E.B ile kasiyer arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı.

Arbede sırasında E.B., yanındaki 'kelebek' olarak tabir edilen bıçağı çıkarıp kendisini bırakması için kasiyeri tehdit etti.

Diğer market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis, E.B.'yi ekip aracına bindirdi. Sürekli ağladığı görülen E.B., kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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