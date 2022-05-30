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Antalya'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
30.05.2022 15:31

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında seyir halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Araç sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobil, itfaiye ekipleri gelene kadar yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında seyir halindeki otomobil yanmaya başladı.

BİR ANDA ALEV ALDI
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Demir'in kullandığı 15 AE 374 plakalı otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda kumyolu kavşağındaki trafik lambalarına geldiği sırada yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN İNEREK UZAKLAŞTI
Motor bölümünden alevlerin yükselmesiyle birlikte araç sürücüsü araçtan inerek uzaklaşırken, alevler kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

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