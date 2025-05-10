Antalya’da kına gecesi çıkışı kavga anları kamerada!

Giriş Tarihi: 10.05.2025 17:45:23

Antalya'nın Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, Antalya Şoförler Odası Düğün Salonu önünde, dün saat 23.15 sıralarında, kına gecesi çıkışı yaşanan olayda ortalık karıştı.

Edinilen bilgiye göre, damat ve gelinin içinde olduğu araç düğün salonundan ayrılırken abartılı egzoz sesi çıkardı.

Bu duruma tepki gösteren salon çalışanı Psikolog Onur Can Matur (24), sürücüyü uyarmak için yanına gitti.

Ancak Matur, bir anda araçtan inen damat ve yaklaşık 15 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Kavgayı ayırmaya çalışan Şükrü Ağırman da saldırıya maruz kaldı.

Olay sonrası yaralanan Matur ve Ağırman hastanede darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Öte yandan, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aracın abartılı egzoz sesi çıkarması ve uyarmaya gelen çalışana bir anda saldırılması yer aldı.