Antalya'da katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu duruşmasında katil Mustafa Murat Ayhan'dan kan donduran ifadeler!

Antalya'da İletişimi Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülüp cesedi 13 parçaya ayrılmıştı. Türkiye'nin günlerce konuştu olayda katil zanlısı Ayhan'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Ayhan'ın ifadeleri ise kan dondurdu. Şikayetçi avukatlarının 'Başını nereye attın?', 'Başını keserken ne kadar kan aktı?', 'Neden küçük parçalara böldün?' sorularına sanık Ayhan, "Ölümün üzerinden 3 saat geçmişti. Bu nedenle başını keserken kan akmadı" dedi. Öte yandan sanık avukatının bir sorusu ise acılı baba Mustafa Haytaoğlu'nu çileden çıkardı.