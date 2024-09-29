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Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
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Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 18:32 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 18:32

İşçilerin kaldığı konteyner yandı, facia ucuz atlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Gökyüzünü kara dumanların kapladığı yangında işçilerin zamanında dumanları fark ederek konteynerleri terk etmesi faciayı önledi.
Yangın Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle, Belek Caddesi üzerinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde meydana geldi. Kilometrelerce uzaktan kara dumanların görüldüğü yangında vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, ekipler yangın sonrası inceleme başlattı.
Üstlerini giyinmeye dahi vakit bulamadılar
Yangın çıktığını görür görmez çantalarıyla kendilerini dışarıya attıklarını belirten inşaat işçisi Eser Dayan, "Yangın çıktığı anda demirci arkadaşa şalterleri indirmesini ve duman çıktığını söyledim. Bizim konteynerin altında çıktı yangın. Çantamızı indirdik, bir daha çıkamadık konteynere. Üzerimize bile birşey alamadan çıktık. Bugün pazar günü olduğu için işçiler konteynerdeydi. Sonra itfaiyeyi aradık ve onlarda yangına müdahale etti" diye konuştu.

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