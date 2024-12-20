PODCAST CANLI YAYIN
Antalya’da ilginç olay: Başına kedi atladığı an kamerada
Haberler Haber Videoları

Antalya'da ilginç olay: Başına kedi atladığı an kamerada

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 19:34

Antalya'nın Kemer ilçesinde Bahtiyar Keskin'in başına iş yerinin sundurmasından atlayan kedi, güvenlik kamerasına yansıyan ilginç bir olaya neden oldu. Kedinin atladığı anlar şaşkınlıkla izlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Bahtiyar Keskin'in başına, dükkanın sundurmasından bir kedi atladı. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi.

KEDİNİN ANİDEN ATLAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Bahtiyar Keskin, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ederken, yaklaşık 7 metre yükseklikteki sundurmadan bir kedi aniden başına atladı. Keskin neye uğradığını şaşırırken, kedi hızla uzaklaştı. Olayın ardından Keskin ve arkadaşları, yaşadıkları şoku atlattıktan sonra gülüştüler.

GÜVENLİK KAMERASINDA KEDİ İLE BAHTİYAR KESKİN'İN İLGİNÇ ANLARI

Kedinin Keskin'in başına atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bahtiyar Keskin'in arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kedinin başına atladığı, ardından ise koşarak uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan AK Parti Mardin İl Kongresi'nde konuştu!
20.12.2024Cuma
Başkan Erdoğan'dan Trump'ın "övgülerine" yanıt!
20.12.2024Cuma
Erdoğan'dan uçakta önemli açıklamalar!
20.12.2024Cuma
Mimar Turgut Toydemir cinayeti! Kaza anı kamerada!
20.12.2024Cuma
Mimar Turgut Toydemir cinayeti!
20.12.2024Cuma
Bunlar da Var
D-8 liderleri Erdoğan’ı ayakta karşıladı! 10:45
D-8 Zirvesi'nde tarihi görüntü! Liderler Erdoğan'ı ayakta karşıladı!
19.12.2024Perşembe
TÜRK-İŞ asgari ücret talebi: 29 bin 583 TL 01:13
TÜRK-İŞ asgari ücret talebi: 29 bin 583 TL
19.12.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif’i kabul etti! 00:12
Başkan Erdoğan Şahbaz Şerif'i kabul etti!
19.12.2024Perşembe
Mimar Turgut Toydemir cinayeti! Kaza anı kamerada! 00:35
Mimar Turgut Toydemir cinayeti! Kaza anı kamerada!
20.12.2024Cuma
CANLI YAYIN