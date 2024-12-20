Antalya’da ilginç olay: Başına kedi atladığı an kamerada

Antalya'nın Kemer ilçesinde, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Bahtiyar Keskin'in başına, dükkanın sundurmasından bir kedi atladı. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi.
KEDİNİN ANİDEN ATLAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI
Bahtiyar Keskin, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ederken, yaklaşık 7 metre yükseklikteki sundurmadan bir kedi aniden başına atladı. Keskin neye uğradığını şaşırırken, kedi hızla uzaklaştı. Olayın ardından Keskin ve arkadaşları, yaşadıkları şoku atlattıktan sonra gülüştüler.
GÜVENLİK KAMERASINDA KEDİ İLE BAHTİYAR KESKİN'İN İLGİNÇ ANLARI
Kedinin Keskin'in başına atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bahtiyar Keskin'in arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kedinin başına atladığı, ardından ise koşarak uzaklaştığı anlar net bir şekilde görüldü.