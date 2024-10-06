Antalya’da iki katlı müstakil evin çatı katı tamamen yanarak kül oldu

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 18:37 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 18:37

Antalya'da iki katlı binada yangın çıktı. Yangın, 15.30 sıralarında Kepez İlçesi Habibler Mahallesi'ndeki 5681 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyrukluların yaşadığı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin arasında kalan ve bir kısmı yanan Kuran-ı Kerim'i gören bir itfaiye eri, kucağında dışarıya çıkardı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, müstakil evin ikinci katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.