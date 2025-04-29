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Antalya’da elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı: O anlar kamerada
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Antalya'da elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 29.04.2025 20:34:07

Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde hafif ticari araç ile 3 tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki yaşlı kadın yola savruldu. Olayda şans eseri yaralanma yaşanmadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi'nde , öğle saatlerinde, Gazipaşa Toptancı Hali istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç , aynı yönde ilerleyen ve Gazi Mahallesi 1. Sokak'a dönmek isteyen 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı .

Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan yaşlı kadın yola savrulurken , hafif ticari araç ise kontrolden çıkarak kaldırımdaki tel çitlere çarparak durabildi .

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, kazanın ardından araç sürücülerinin kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldıkları belirlendi. Motosikletli kadın, şans eseri yara almadan kurtuldu .

Kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde, araçların çarpışma anı ve motosikletteki yaşlı kadının yola savrulması net bir şekilde görüldü.

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