Antalya’da elektrikli bisiklet kazası ucuz atlatıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrikli bisiklet kazasında bir çocuk yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kolundan yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.Ö., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında olay yerine gelen gazeteciler ve arkadaşları, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı çocuğa moral verdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.