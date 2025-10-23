Antalya’da dağda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı: O anlar kamerada!

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Akseki'ye bağlı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, yaklaşık bin 800 metre rakımlı Saksağan mevkiinde meydana geldi. Jeoloji mühendisi Cihan Yalçın ve yanında bulunan Murat Cömert, araştırma yapmak üzere Kuyucak Beldibi mevkiinden dağa çıktı. İncelemelerini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde dönüşe geçen ikili, bölgede yönlerini kaybederek mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Yalçın ve Cömert, yardım istedi.

hbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye biriminden 2 personel, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin içlerinden bir tanesinin bölgeyi iyi bilen ve Kuyucak Mahallesi'nden olan iki itfaiye eri, saat 22.00 sıralarında dağa çıkarak yaklaşık 4,5 saatlik yürüyüşün ardından kaybolan 2 kişiye ulaştı.

İtfaiye ekipleri yanlarında götürdükleri ekmek ve suyu vererek bir süre dinlendirdi. Dönüş yolunda yorgun düşen ekipler, dağda ateş yakarak sabahı bekledi.

Sabah saat 07.30 sıralarında, Konya'dan gelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi askeri helikopter, bölgeye ulaşarak itfaiye erleri ile birlikte 2 kişiyi bulunduğu yerden aldı. Helikopter, kurtarılan kişileri Akseki Komando Taburu'na indirdi.

Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Jeoloji Mühendisi Cihan Yalçın ve Murat Cömert'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.