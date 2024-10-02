SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Haberler Haber Videoları

Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 23:58 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 23:57

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, taş ve sopalarla birbirini darbetmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bu sırada A.E'nin (26) tüfekle açtığı ateş sonucu Oktay Kaya (41) hayatını kaybetti, N.K. (23), A.E. (70) ve Y.K. (47) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli A.E. ve yaralılar arasında bulunan A.E'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Ailesine konum atıp kaybolan şahıs 8 saat sonra ağaçlık alanda bulundu
02.10.2024Çarşamba
Kontrolden çıkan tır refüjü aşıp karşı şeritteki otomobile çarptı: 1 ölü
02.10.2024Çarşamba
Güpegündüz cinayet işlemişti, saatler içerisinde yakalandı
02.10.2024Çarşamba
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
02.10.2024Çarşamba
3 milyon 804 bin makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
02.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İran İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı! İsrail toprakları böyle vuruldu 02:05
İsrail toprakları işte böyle vuruldu
01.10.2024Salı
Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı... 01:44
Katharina Amalia'yı hangi futbolcu çağırdı?
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği roketler İsrail’in hava üssünü vurdu! O anlar kamerada 00:39
İran'ın ateşlediği roketler İsrail'in hava üssünü vurdu!
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar araç kamerasında 00:14
Panik anları araç kamerasında
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA