Antalya'da 30 metre yüksekten yuvarlandılar! Feci kazada 3 can kaybı |Video

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Akseki ilçesi Akseki-Belenköy Oymapınar Barajı yolunda meydana geldi.

30 METRE YÜKSEKTEN YUVARLANDILAR

Zeynel Abidin Özen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yüksekten yuvarlandı. Takla atan otomobilin arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Ezgi ve Ahmet Özen ile aracı kullanan akrabaları Zeynel Abidin Özen ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

ANNE-BABADAN SONRA KIZLARIDA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Nuran (53) ve İbrahim Hayri Özen (56) çiftinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren kızları Ezgi Özen (24) de hayatını kaybetti. Zeynel Abidin Özen ile Ahmet Özen'in tedavileri ise devam ediyor.Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

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