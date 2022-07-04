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Antalya Muratpaşa'da mini etekli kadın kavgası kamerada! Cadde ortasında yarı çıplak birbirlerini dövdüler

Antalya Muratpaşa'da mini etekli kadın kavgası kamerada! Cadde ortasında yarı çıplak birbirlerini dövdüler
04.07.2022 11:40

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Antalya’da iki kadının cadde üzerinde saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri diğerini, yola yatırıp kafasına defalarca vurup yerde tekmeledi. Kadınların caddenin ortasında yarı çıplak birbirlerini dövdükleri anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

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Antalya'da iki kadının cadde üzerinde saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri diğerini, yola yatırıp kafasına defalarca vurup yerde tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasından henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Cadde üzerine taşan kavgada, kadınlardan biri diğerini darp etmeye başladı. Yola yatırdığı kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti. Kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü. Kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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