Antalya'nın Tarihi Kaleiçi bölgesindeki 3 katlı bir butik otelde yangın çıktı.

Otel personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı istasyonlarından çok sayıda ekibin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin zamanında müdahalesi bitişik nizamdaki diğer işletmelerin zarar görmesini ve yangının yayılmasını engelledi.

Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde odanın birinde 2 turistin cansız bedeni bulundu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin otel içindeki çalışması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.