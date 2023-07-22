Antalya'nın Tarihi Kaleiçi bölgesindeki 3 katlı bir butik otelde yangın çıktı.
Otel personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı istasyonlarından çok sayıda ekibin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı.
Ekiplerin zamanında müdahalesi bitişik nizamdaki diğer işletmelerin zarar görmesini ve yangının yayılmasını engelledi.
Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde odanın birinde 2 turistin cansız bedeni bulundu.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin otel içindeki çalışması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.