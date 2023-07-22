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Antalya Kaleiçi yangın faciası: 2 turist öldü! 12 kişi yaralandı

Antalya Kaleiçi yangın faciası: 2 turist öldü! 12 kişi yaralandı
22.07.2023 11:28

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Antalya'nın Tarihi Kaleiçi bölgesindeki 3 katlı bir butik otelde çıkan yangında, 2 turist hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Antalya'nın en önemli turizm bölgelerinden Muratpaşa ilçesindeki Tarihi Kaleiçi Barboros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki 3 katlı bir butik otelde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

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Antalya'nın Tarihi Kaleiçi bölgesindeki 3 katlı bir butik otelde yangın çıktı.

Otel personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı istasyonlarından çok sayıda ekibin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Ekiplerin zamanında müdahalesi bitişik nizamdaki diğer işletmelerin zarar görmesini ve yangının yayılmasını engelledi.

Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde odanın birinde 2 turistin cansız bedeni bulundu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin otel içindeki çalışması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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