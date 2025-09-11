Antalya Gazipaşa’da silahlı dehşet: Ailesiyle yolda yürüyen şahsı sokakta bacaklarından vurmuştu: Gözaltına işte böyle alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaldırımda yürüyen 62 yaşındaki Musa Ç., eşi ve çocuğunun gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla bacaklarından vurulan vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Gazipaşa'da Korku Dolu Anlar

Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 62 yaşındaki Musa Ç., eşi ve çocuğuyla birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli Furkan K., yanındaki tabancayla Musa Ç.'ye defalarca ateş etti. Mermiler bacağına isabet eden Musa Ç. yere yığılırken, saldırgan tabancasıyla havaya da ateş açarak bölgeden bir otomobille kaçtı.

Olay Anı Kameralara Yansıdı

Çevrede büyük panik yaratan saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganın ateş açtığı ve ardından hızla kaçtığı anlar dikkat çekti.

Yaralanan Musa Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi

Polis ekipleri, saldırganın kaçtığı otomobili kısa sürede tespit ederek şüpheli Furkan K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, bugün adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.