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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 17:57 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 18:18

Antalya Gazipaşa'da Caretta caretta yuvası üzerinde mangal yaktılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, caretta caretta yuvasının üzerinde mangal ateşi yakıp, zarar veren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bulunup cezai işlem uygulanması için inceleme başlatıldı.

Gazipaşa'da Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde deniz kaplumbağalarının yaklaşık 1 ay önce yaptıkları yuvalardan yavru çıkışları başladı. Gazipaşa Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri sahillerdeki caretta caretta yuvalarını korumaya alıp, yavruların güvenli şekilde denizle buluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Buna rağmen, geçen günlerde Koru sahilinde koruma altındaki bir yuvaya kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Yuvanın üzerindeki koruma demirini kaldırıp, mangal ateşi yakıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mangal ateşi yakan kişi veya kişilerin tespiti ve cezai işlem uygulanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili araştırmaların sürdüğü öğrenildi. Yakılan ateşin yuvadaki yumurtalara zarar verip vermediğinin ise yavrular çıkmaya başladıktan sonra tespit edileceği bildirildi.

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