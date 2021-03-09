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Antalya eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede

Antalya eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede
09.03.2021 14:41
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün barışmak için gittiği evinde çıkan tartışmada eşi ve oğlunu bıçakla yaralayan Mustafa Y. (44) adliyeye sevk edildi.


Manavgat'ın Şelale Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Y., Denizli'de yaşayan halasını çağırarak eşiyle barıştırmasını istedi.

Dün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 15.00 sıralarında eve gelen Mustafa Y.'nin halası önce Hatice Y. ile görüştü, ardından Mustafa Y.'yi eve çağırdı. Bu sırada evde Hatice ve Mustafa Y. çifti arasında tartışma çıktı. Çiftin çocukları Furkan Y. de tartışmaya katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Y. ile oğlu Furkan birbirlerine bıçak çekti. Mustafa Y., kavgayı önlemek amacıyla araya giren eşi Hatice Y.'yi karnından ve kalbinden, oğlu Furkan Y.'yi de sırtından bıçakla yaraladı. Arbedede çiftin kızı A.Y.'nin (14) elini de kırılan kapının camı kesti.

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Hatice Y., Furkan Y. ve A.Y. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları ciddi olan anne ve oğlu, ameliyata alındı. Karnından ve göğsünden 2 bıçak darbesi aldığı belirtilen Hatice Y. sabah saatlerinde kendine gelirken, sırtından ve karın boşluğundan bıçaklanan Furkan Y.'nin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yaşanan olayın ardından Mustafa Y. kendi aracıyla polis merkezine giderek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Mustafa Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hastanede ifadesi alınan Hatice Y.'nin eşi Mustafa Y.'den davacı olduğu belirtildi.

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